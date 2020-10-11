Испания

Менеджер все еще нацелен на игрока.

Главный тренер Барселоны высказал свое мнение о возможном приобретении нападающего Лиона Мемфиса Депая.

"Депай? Надеюсь, у нас будет второй нидерландец в команде. Вейналдум был в моем списке тоже".

"Я не думаю, что вы можете сравнивать с текущей ситуацией команду 1999 года, когда было много нидерландцев. У нас есть Френки де Йонг. Вместе со мной и Альфредом Шредером в штате мы двое нидерландцев. Но тогда их было восемь или девять", — сказал он NOS.

Ранее специалист прокомментировал скандальный уход нападающего Луиса Суареса.