Менеджер все еще нацелен на игрока.
Рональд Куман, getty images
11 октября 2020, 22:59
Главный тренер Барселоны высказал свое мнение о возможном приобретении нападающего Лиона Мемфиса Депая.
"Депай? Надеюсь, у нас будет второй нидерландец в команде. Вейналдум был в моем списке тоже".
"Я не думаю, что вы можете сравнивать с текущей ситуацией команду 1999 года, когда было много нидерландцев. У нас есть Френки де Йонг. Вместе со мной и Альфредом Шредером в штате мы двое нидерландцев. Но тогда их было восемь или девять", — сказал он NOS.
Ранее специалист прокомментировал скандальный уход нападающего Луиса Суареса.