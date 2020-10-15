Испания

Клуб старается сэкономить в условиях кризиса.

Руководство Барселоны намерено в течение следующей недели провести переговоры с игроками команды о сокращении зарплаты, утверждает SER Catalunya.

По данным источника, каталонский клуб находится в затруднительном финансовом положении и вынужден пойти на такой шаг, понимая, что договориться с футболистами будет очень тяжело.

Отмечается, что руководство хочет сократить зарплаты на 30 процентов, но предоставить игрокам более долгосрочные контракты.

Ранее сообщалось, что изменения условий соглашения могут дать возможность Лионелю Месси покинуть Барсу уже в январе.