Испания

Голкипер близок к тому, чтобы открыть счет играм за "бланкос".

Голкипер Реала Андрей Лунин может выйти в стартовом составе на поединок шестого тура Примеры против Кадиса, утверждает AS.

Известно, что основной вратарь "бланкос" Тибо Куртуа получил повреждение поясничных мышц в стане сборной Бельгии, но сумеет восстановится к матчу Примеры.

Тем не менее, тренерский штаб Реала доволен формой Лунина, а Куртуа намерен приберечь к стартовому поединку Лиги чемпионов против Шахтера и матче против Барселоны в седьмом туре.

Напомним, встреча мадридского Реала и Кадиса состоится в субботу, 17 октября, в 19:30 по киевскому времени.