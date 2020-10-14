Испания

Бельгийский голкипер тренируется в общей группе перед встречей с Кадисом.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа получил повреждение поясничных мышц на тренировке сборной Бельгии, поэтому он досрочно вернулся в расположение "сливочных" и его появление на поле в предстоящих поединках было под вопросом.

Однако, как сообщает Marca, 28-летний бельгиец принимал участие в последней тренировке Реала и выглядел полностью готовым к следующему матчу против Кадиса, который пройдет в рамках шестого тура испанской Ла Лиги.

Кроме того, отмечается, что тренерский штаб Зинедина Зидана сможет рассчитывать на Куртуа в двух поединках группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера и Боруссии М, а также матчу седьмого тура чемпионата Испании против Барселоны.

Напомним, встреча мадридского Реала и Кадиса состоится в субботу, 17 октября, в 19:30 по киевскому времени. Под вопросом участие в предстоящем поединке второго вратаря "сливочных" Андрея Лунина, который сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины.