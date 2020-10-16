Испания

Хавбек недоволен поведением руководства.

Полузащитник Валенсии Джоффри Кондогбия выступил с публичной критикой руководства клуба в лице президента Анила Мурти.

"Вы уже разрушили амбициозный проект, вы обманули нашего тренера и, наконец, меня. Спасибо, Анил Мурти", — написал Кондогбия в своем Instagram.

К слову, футболист может вскоре покинуть клуб, так как сообщалось, что в его услугах заинтересован мадридский Атлетико.

Также утверждалось, что Кондогбия может присоединится к "матрасникам" вне трансферного окна из-за финансовых проблем Валенсии.