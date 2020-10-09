Испания

"Матрасники" ищут замену для Томаса Партея.

Атлетико сможет подписать Джоффри Кондогбия в ближайший месяц вне трансферного окна, сообщает Marca.

"Матрасники" могут подписать и внести в заявку футболиста из Ла Лиги в силу того, что Партей фактически расторг контракт с клубом в одностороннем порядке после выплаты Арсеналом клаусулы.

Атлетико уверен в том, что им легко удастся договориться с Валенсией, так как левантийцы испытывают финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что Валенсия уже нашла замену Кондогбия в лице хавбека Уотфорда Этьенна Капу.