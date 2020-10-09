"Матрасники" ищут замену для Томаса Партея.
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09 октября 2020, 21:26
Атлетико сможет подписать Джоффри Кондогбия в ближайший месяц вне трансферного окна, сообщает Marca.
"Матрасники" могут подписать и внести в заявку футболиста из Ла Лиги в силу того, что Партей фактически расторг контракт с клубом в одностороннем порядке после выплаты Арсеналом клаусулы.
Атлетико уверен в том, что им легко удастся договориться с Валенсией, так как левантийцы испытывают финансовые проблемы.
Ранее сообщалось, что Валенсия уже нашла замену Кондогбия в лице хавбека Уотфорда Этьенна Капу.