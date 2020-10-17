Испания

Украинец снова не попал в стартовый состав "сливочных".

Реал Мадрид примет на своем поле Кадис в матче 6-го тура испанской Примеры.

Предполагалось, что голкипер Андрей Лунин может выйти в стартовом составе "сливочных" из-за проблем со здоровьем у Тибо Куртуа. Однако бельгиец успел восстановиться, и Зинедин Зидан выпустил его в основе.

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Рамос, Варан, Марсело – Модрич, Иско, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Каньисарес, Милитан, Асенсио, Каземиро, Вальверде, Йович, Менди, Родриго.

Лунин вернулся в Реал из аренды в летнее межсезонье, но пока не провел ни одного поединка в составе королевского клуба.

Матч Реал – Кадис состоится в Мадриде в субботу, 17 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.