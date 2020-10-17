Непробиваемый: Лунин показал свои навыки на тренировке Реала

Вероятно, украинец готовится дебютировать за Реал.
Андрей Лунин, getty images
17 октября 2020, 11:26
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин продолжает подготовку к поединку чемпионата Испании против Кадиса.
В своем Instagram украинский футболист опубликовал видео тренировочного процесса внутри команды, на котором отразил все удары партнеров по коллективу.
Ранее сообщалось, что именно Лунин может занять место в стартовом составе Реала на грядущий матч против Кадиса, так как Тибо Куртуа будет готовиться к матчу Лиги чемпионов.
Напомним, встреча мадридского Реала и Кадиса состоится в субботу, 17 октября, в 19:30 по киевскому времени.