Непробиваемый: Лунин показал свои навыки на тренировке Реала

Испания

Вероятно, украинец готовится дебютировать за Реал.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин продолжает подготовку к поединку чемпионата Испании против Кадиса.

В своем Instagram украинский футболист опубликовал видео тренировочного процесса внутри команды, на котором отразил все удары партнеров по коллективу.

Ранее сообщалось, что именно Лунин может занять место в стартовом составе Реала на грядущий матч против Кадиса, так как Тибо Куртуа будет готовиться к матчу Лиги чемпионов.