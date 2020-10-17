Испания

Подопечные Симеоне набрали три балла против "кельтов".

Атлетико в рамках шестого тура отправился в гости к Сельте и добился победы с комфортным счетом.

Суарес быстрым голом вывел "матрасников" вперед, Карраско удвоил преимущество уже в компенсированное время.

Сельта - Атлетико 0:2

Голы: Суарес, 6, Карраско, 90+5

Сельта: Вильяр — Каррейра (Вейга, 84), Фонтан, Араухо, Оласа (Родригес, 88), Тапия, Каррейра (Вейга, 84), — Бельтран (Денис Суарес, 63), Нолито, Мурильо — Аспас, Санти Мина (Мор, 63)

Атлетико: Облак — Триппьер, Эрмосо, Савич, Санчес (Фелипе, 50) — Корреа (Эррера, 77), Коке, Торрейра, Лемар (Льоренте, 65) — Суарес (Карраско, 65), Диего Коста (Жоау Феликс, 50).

Предупреждения: Бельтран, Нолито, Аспас — Эрмосо, Коста, Фелипе, Эррера