Испания

"Сливочные" проиграли на своем поле со счетом 0:1.

В матче 6-го тура Примеры мадридский Реал проиграл Кадису со счетом 0:1. "Желтые" забили на 16-й минуте поединка и смогли удержать преимущество до окончания.

Украинский голкипер Андрей Лунин участия в матче не принимал и провел всю игру на скамейке запасных.

Из-за проблем со здоровьем Реал потерял защитника Серхио Рамоса, который покинул поле в перерыве.

На данный момент Реал и Кадис находятся на вершине турнирной таблице Примеры, имея в активе по 10 очков.

Реал Мадрид – Кадис 0:1

Гол: Лосано, 16.

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Рамос (Милитао, 46), Варан, Марсело – Модрич (Каземиро, 46), Кроос (Йович, 78), Иско (Вальверде, 46) – Васкес (Асенсио, 46), Бензема, Винисиус Жуниор.

Кадис: Ледесма – Акапо, Фали Хименес, Кала, Эспино – Сальви Санчес, Хосе Мари (Гарридо, 76), Йонссон (Аугусто Фернандес, 86), Алекс Фернандес (Хайро Искьердо, 86) – Негредо (Хименес, 81), Лосано (Малбашич, 46).

Предупреждения: Рамос, Милитан.