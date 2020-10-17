Испания

Испанский центрбек не смог доиграть поединок с Кадисом.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос рискует пропустить поединок против Шахтера в стартовом туре Лиги чемпионов.

Рамос получил повреждение в середине первого тайма матча с Кадисом в 6-м туре Примеры. Испанский центрбек вернулся на поле, но в перерыве его заменил Эдер Милитан.

Степень серьезности травмы 34-летнего игрока станет известна после медобследования.

Матч между Реалом и Шахтером состоится в Мадриде на стадионе имени Альфредо Ди Стефано в среду, 21 октября.