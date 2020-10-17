Серию мадридцев прервал новичок Ла Лиги Кадис.
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17 октября 2020, 22:29
Реал в поединке шестого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Кадис и потерпел минимальное поражение.
Как сообщает Squawka, мадридцы уступили на своем стадионе в Ла Лиге впервые за 399 дней.
Отметим, что Реал после пяти матчей имеет в своем распоряжении десять очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу.
Напомним, что в стане "королевского клуба" произошла еще одна печальная новость — Серхио Рамос получил травму перед игрой с Шахтером.