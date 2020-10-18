Испания

Главный тренер Барселоны остался крайне недоволен поведением Аллана Ньома.

Барселона в шестом туре чемпионата Испании проиграла Хетафе со счетом 0:1. Это первое поражение "сине-гранатовых" при Рональде Кумане, который после завершения матча был недоволен не только этим.

"Я сказал тренеру Хетафе Хосе Бордаласу, что его 12-й номер проявил неуважение ко мне, он два или три раза говорил мне такие гадости, что я и повторять не буду. Он меня оскорблял", — цитирует Кумана Goal.

"Сказал Бордаласу, что ему нужно поговорить со своим игроком, потому что мы не можем терпеть такое поведение в современном футболе".

Хетафе выиграл у Барселоны в чемпионате впервые с ноября 2011 года. После этой даты команды встречались еще 16 раз.

"Сине-гранатовые" имеют худший с сезона-2015/16 показатель забитых голов после четырех стартовых матчей. Во встрече с Хетафе их процент владения мячом составил 73, но они лишь раз пробили в створ ворот.