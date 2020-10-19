Баски отравили в ворота соперника три безответных мяча.
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19 октября 2020, 00:10
Реал Сосьедад пожаловал в гости к Бетису в рамках шестого тура чемпионата Испании и добился разгромной победы.
Баски смогли распечатать ворота соперника лишь к концу первой половины игры, а уже под занавес встречи сделали счет разгромным.
Бетис — Реал Сосьедад 0:3
Голы: Порту, 43, Оярсабаль, 74, Янузай, 88
Бетис: Браво — Руибаль, Бартра, Сидней, Морено (Миранда, 75) — Родригес, Хоакин (Морон, 58), Тельо (Лайнес, 75), Каналес (Вильям Карвалью, 59) — Фекир — Иглесиас (Санабрия, 46).
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Гевара (Субименди, 65) — Оярсабаль (Янузай, 84), Мерино, Порту, Сильва (Лопес, 84) — Виллиан Жозе (Исак, 69).
Предупреждения: Сидней, Бартра — Исак