Испания

Баски отравили в ворота соперника три безответных мяча.

Реал Сосьедад пожаловал в гости к Бетису в рамках шестого тура чемпионата Испании и добился разгромной победы.

Баски смогли распечатать ворота соперника лишь к концу первой половины игры, а уже под занавес встречи сделали счет разгромным.

Бетис — Реал Сосьедад 0:3

Голы: Порту, 43, Оярсабаль, 74, Янузай, 88

Бетис: Браво — Руибаль, Бартра, Сидней, Морено (Миранда, 75) — Родригес, Хоакин (Морон, 58), Тельо (Лайнес, 75), Каналес (Вильям Карвалью, 59) — Фекир — Иглесиас (Санабрия, 46).

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Гевара (Субименди, 65) — Оярсабаль (Янузай, 84), Мерино, Порту, Сильва (Лопес, 84) — Виллиан Жозе (Исак, 69).

Предупреждения: Сидней, Бартра — Исак