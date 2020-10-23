Испания

Форвард пожелал здоровья своему многолетнему конкуренту.

Нападающий Барселоны Лионель Месси заявил, что хотел бы, чтобы форвард Ювентуса Криштиану Роналду принял участие в очном матче в рамках Лиги чемпионов.

"Наше соперничество было и остается особенной дуэлью, и так будет всегда. Конкуренция длится много лет, и поддерживать определенный уровень в течение длительного времени непросто. Наши команды тоже были очень требовательными: Барселона и Реал, за который он выступал, — это два сильнейших клуба в мире".

"Когда Криштиану выступал за Реал, наши матчи были особенными. Эти поединки всегда имели статус принципиальных, но с Роналду они приобрели особое значение. Мы надеемся, что Криштиану сможет выздороветь от коронавируса и принять участие в поединке Лиги чемпионов", — цитирует Месси The Express.

Ранее сообщалось, что аргентинец установил рекорд Лиги чемпионов, забив в 16-м сезоне подряд.