Испания

Главный тренер "матрасников" готовится к поединку чемпионата Испании против Бетиса.

Наставник Атлетико Диего Симеоне признал, что проигрыш Баварии был тяжелым и болезненным, но уверяет, что это не пошатнуло его веру в команду.

"Я полностью верю в свою команду, несмотря на болезненное, тяжелое поражение в Мюнхене", — цитирует Симеоне Goal.

"Я увидел много положительных вещей в этом матче. Видел, что команда играет с большим энтузиазмом, интенсивностью и желанием контролировать игру. Я знаю уровень своей команды".

Если Атлетико не проиграет Бетису, то установит клубный рекорд – 21 матч без поражений в Ла Лиге. Матч начнется сегодня, 24 октября, в 22:00.