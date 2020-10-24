Главный тренер "матрасников" готовится к поединку чемпионата Испании против Бетиса.
Диего Симеоне, Getty Images
24 октября 2020, 10:58
Наставник Атлетико Диего Симеоне признал, что проигрыш Баварии был тяжелым и болезненным, но уверяет, что это не пошатнуло его веру в команду.
"Я полностью верю в свою команду, несмотря на болезненное, тяжелое поражение в Мюнхене", — цитирует Симеоне Goal.
"Я увидел много положительных вещей в этом матче. Видел, что команда играет с большим энтузиазмом, интенсивностью и желанием контролировать игру. Я знаю уровень своей команды".
Если Атлетико не проиграет Бетису, то установит клубный рекорд – 21 матч без поражений в Ла Лиге. Матч начнется сегодня, 24 октября, в 22:00.