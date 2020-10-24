Испания

Мадридцы постараются прервать череду неудач, но для этого им нужно обыгрывать своего главного соперника.

Барселона и Реал подходят к Эль Класико не в лучшей форме. Особенно это касается "королевского клуба", который в двух предыдущих матчах проиграл Кадису (0:1) и Шахтеру (2:3) при огромных проблемах в игре.

В связи с такой незавидной тенденцией у мадридцев будущее Зинедина Зидана оказалось под угрозой, и поражение в сегодняшнем матче может лишить его работы.

Следить за ходом игры вы можете в этой статье.



Матч Барселона – Реал начнется в 17:00 по киевскому времени. Букмекеры считают фаворитом "сине-гранатовых".