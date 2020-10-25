Голы Луиса Суареса и Льоренте принесли "матрасникам" вторую победу кряду в чемпионате Испании.
Атлетико - Бетис, Getty Images
25 октября 2020, 00:07
В поединке седьмого тура испанской Ла Лиги Атлетико добыл уверенную победу над Бетисом, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности.
Несмотря на нули на табло по итогам первого тайма, после перерыва Льоренте вывел "матрасников" вперед, а уже под занавес матча Луис Суарес установил окончательный счет — 2:0.
Атлетико — Бетис 2:0
Голы: Льоренте, 46, Суарес, 90
Атлетико: Облак, Эрмосо (Лоди, 77), Савич, Фелипе, Триппьер, Льоренте, Торрейра (Карраско, 46; Витоло, 83), Коке, Лемар (Эррера, 46), Корреа (Жоау Феликс, 57), Суарес.
Бетис: Браво, Монтойя, Бартра, Морено, Манди, Родригес (Руис, 80), Каналес, Тельо (Хоакин, 65), Вильям Карвалью (Морон, 65), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 80).
Предупреждения: Суарес, Коке.
Удаление: Монтойя, 74.