Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 7-го тура испанской Примеры мадридский Реал обыграл на выезде Барселону со счетом 3:1.

Счет на 5-й минуте поединка открыл Феде Вальверде, но уже спустя три минуты хозяева сравняли благодаря голу Ансу Фати. Победу "сливочным" во втором тайме принесли голы Серхио Рамоса и Луки Модрича.



Барселона — Реал 1:3

Голы: Фати, 8 — Вальверде, 5, Рамос, 63 (с пенальти), Модрич, 90.

Барселона: Нето — Дест, Пике, Ленгле, Альба (Брайтвейт, 87) — Бускетс (Тринкан, 82), де Йонг — Педри (Дембеле, 82), Коутиньо, Фати (Гризманн, 82) — Месси.

Реал: Куртуа — Начо (Васкес, 43), Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Кроос — Асенсио (Родриго, 81), Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Ленгле, Альба, Месси — Каземиро, Начо.