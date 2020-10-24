Испания

Наставник прокомментировал поражение каталонцев.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился своим мнением о результате матча с мадридским Реалом (1:3) в 7-м туре Примеры.

"Мы хорошо играли и создавали опасные моменты. Мы не заслуживали поражения, я не понимаю некоторых решений арбитра. Решение назначить пенальти очень повлияло на игру, так как до того момента мы выглядели нормально.

Я не понимаю систему ВАР, так как она всегда против нас, в этом сезоне ни одно решение не было принято в нашу пользу", – рассказал Куман в комментарии изданию Marca.

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