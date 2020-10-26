Испания

Защитник мог сменить прописку в трансферное окно.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити заявил, что в прошедшее трансферное окно с ним связывались из его бывшего клуба — Лиона.

"Я контактировал с представителями Лиона, но ничего конкретного мы не обсуждали.

В Барселоне на меня установлен очень высокий ценник, и не хочу, чтобы меня считали жертвой ситуации. Что касается моей травмы, то я должен догонять партнеров", — приводит слова Умтити Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны осталось недовольно тем, что игрок не захотел покидать команду.