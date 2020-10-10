Испания

Руководство "сине-гранатовых" недовольно французами.

Барселона хотела расстаться с Самуэлем Умтити и Усманом Дембеле в минувшее трансферное окно, но игроки выразили желание остаться, сообщает ESPN.

Каталонский клуб недоволен тем, что французские футболист не хотят уходить из команды.

Источник утверждает, что Умтити получил возможность уйти бесплатно, но по нему не поступило предложений.

Напомним, что Дембеле отверг предложение МЮ, поскольку предпочитает присоединиться к Ювентусу.