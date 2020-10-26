Испания

Каталонцы всерьез намерены закрыть проблемную позицию в центре обороны.

По сообщениям источников сайта Goal.com в Испании, уже в ближайшее время каталонская Барселона будет готова предпринять решительную попытку продления контракта со своим юным центральным защитником Рональдом Араухо.

По информации издания, стороны соглашения выражают высокий уровень оптимизма относительно данного решения. Однако камнем преткновения может стать сумма отступных игрока, которая, по информации ресурса Diario Sport, выросла со 100 млн до 200 млн евро по причине перевода игрока в основной состав в этом сезоне, согласно условиям действующего контракта. Аналогичная ситуация была и с полузащитником Ансу Фати.

Рональд Араухо, 21-летний центральный защитник, пополнил состав каталонской Барселоны летом 2017-го года, совершив трансфер из уругвайского Бостон Ривер за 1,7 млн евро. С тех пор, за основную команду футболист провел 8 поединков, получив в дебютном сезоне-2019/20 одну красную карточку.

Во вторник, 27 октября, подопечных Рональда Кумана ожидает гостевое противостояние в рамках Лиги чемпионов против туринского Ювентуса, и тренерский штаб всерьез рассчитывает заменить дисквалифицированного Жерара Пике именно уругвайским исполнителем. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, старт которого намечен на 22:00.