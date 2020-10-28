Испания

Полузащитник Юнус Муса серьезно впечатлил главного тренера "летучих мышей" в начале сезона.

Искусственно созданное действиями руководства испанской Валенсии проблемное положение клуба с точки зрения кадрового резерва основной команды вынуждает тренерский штаб подыскивать юных футболистов, готовых уже сейчас помочь команде в непростом старте сезона.

Одной из таковых опций стало предложение долгосрочного контракта 17-летнему английскому полузащитнику Юнусу Муса, который уже успел провести в новом сезоне Ла Лиги шесть матчей (438 минут) в качестве подопечного Хави Грасии, не отметившись при этом ни одним результативным действием. Об этом сообщила редакция Radio Marca Valencia посредством социальной сети Twitter.

Юнус Муса родился в Нью-Йорке, но при этом имеет ганское происхождение. Свой путь в Европе он начал с переезда в Италию, где в коммуне Кастельфранко-Венето выступал за местную команду Джорджоне, после чего, в 2012-м году, переехал в Лондон, где начал тренировки в академии Арсенала.

Однако в момент необходимости заключать контракт игрок резко склонил выбор в сторону Валенсии, за которую начал свои выступления с матчей Сегунды B в составе Валенсия Месталья. 13 сентября этого года состоялся его полноценный дебют за взрослую команду. Игрок также представляет Англию в составе сборной U-18.

Ближайший матч Валенсии в Ла Лиге запланирован на 1 ноября. "Летучие мыши" дома встретятся с Хетафе, и попробуют продвинуться подальше от середины турнирной таблицы.