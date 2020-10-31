Похоже, англичанин не сумел закрепиться в Мадриде.
Киран Триппьер, getty images
31 октября 2020, 07:24
Руководство Атлетико готово выставить на продажу в будущее трансферное окно крайнего защитника Кирана Триппьера, утверждает Todofichajes.
По данным источника, "матрасники" хотят выручить с продажи 30-летнего жэкс-игрока Тоттенхэма как минимум 30 миллионов евро.
Отмечается, что на место Триппьера Атлетико желает пригласить в команду игрока Наполи Элсеида Хисая. Кроме того, на Хисая также претендует Валенсия.
Напомним, в последнем поединке в рамках Лиги чемпионов мадридцы дома добыли волевую победу над Зальцбургом.