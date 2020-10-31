Испания

Испанский нападающий каталонской Барселоны рассказал о своем настроении после успешного старта сезона.

31 октября 2020 является памятной датой для испанского нападающего гвинейского происхождения Анссумане Фати Виейра, более известного футбольной общественности как Ансу Фати. Именно в этот день юному игроку каталонской Барселоны исполняется 18 лет, но в свою профессиональную "зрелость" он вошел несколько ранее, когда 25 августа 2019-го года дебютировал в составе "блаугранас" в матче против Бетиса на Камп Ноу.

16 лет, 10 месяцев и один день — предыдущим обладателем данного рекорда был знаковый для каталонского клуба Лионель Месси, но теперь, в руках Рональда Кумана появилась еще одна жемчужина. Издание Tuttosport выпустила интервью с юным дарованием в честь его дня рождения.

"Я думаю, что родился с мячом под ногами, ага ... мои родители играли в футбол, и я, как и все дети, играл на улицах со своими друзьями и братом Браймой, пока я не попал под прицел разных молодежных клубов. Футбол всегда очаровывал меня", — поведал самый молодой в истории, забивавший в составе сборной Испании, Барселоны в Ла Лиге, Лиге чемпионов УЕФА и El Clasico.

Как оказалось, любовь к футболу — общее увлечение для всей семьи Фати: "Мы всегда были очень увлечены футболом. Мой отец Бори и моя мама Мария Лурдес были футболистами в Гвинее-Бисау, моей родной стране. И мой старший брат Брайма играл со мной в Кантере Барселоны. Я всегда хотел следовать за ним, и мы помогали друг другу дома, вместе тренировались".

В свои 18 лет Ансу уже является одним из главных фаворитов премии Golden Boy 2020. Игрок описал свои чувства по этому поводу следующими словами: "Я так взволнован. В конце концов, номинация на такую ​​важную награду — это то, что нас всех волнует. Но мы должны продолжать работать каждый день, чтобы такие прекрасные вещи происходили".

"Достаточно прочитать список двадцати финалистов, чтобы сразу понять, что все номинированные игроки очень хорошие. У всех был отличный чемпионат со своими клубами и национальными командами. Мы все победители просто потому, что попали в финальный список", — поделился своим мнением о конкурентах Фати.

Разумеется, не обошлось и без сравнений с Лионелем Месси: "Я не думаю об этих вещах. Я сосредоточен на тренировках каждый день и обучении. Я воплощаю в жизнь мечту и буду продолжать работать в этом направлении".

Не забыл юный испанец упомянуть и роль главного тренера в своем развитии: "Мы недавно начали работать с ним, но мы адаптируемся к его идеям и его сотрудникам. Подчеркну, мы очень хорошо работаем".

Свой матч восьмого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона проведет сегодня, 31 октября, сыграв на выезде против Алавеса. Начало в 22:00 по киевскому времени.