Испания

Завершился поединок Ла Лиги.

Севилья в поединке чемпионата Испании пожаловала в гости к Атлетику и умудрилась проиграть, ведя в счете по ходу матча.

Атлетик — Севилья 2:1

Голы: Муниаин, 76, Сансет, 86 — Эн-Несири, 9.

Атлетик: Унаи Симон — Капа, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче — Саррага (Унаи Лопес, 54), Рауль Гарсия (Вильялибре, 54), Морсильо (Сансет, 85), Дани Гарсия (Весга, 67) — Беренгер (Муниаин, 67), Уильямс.

Севилья: Буну — Диего Карлос, Кунде, Навас, Акунья — Жордан (Оливер Торрес, 68), Ракитич (Гудель, 68), Фернандо — Окампос, де Йонг, Эн-Несири (Васкес, 63).

Предупреждения: Гарсия, Мартинес, Вильямс, Лопес, Берчиче — Фернандо, Кунде, Акунья, Диего Карлос