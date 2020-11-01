Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Реал обыграл Уэску на своем поле в рамках поединка чемпионата Испании с разгромным счетом — 4:1.

Отметим, что счет в поединке открыл Эден Азар, который уже давно не отличался за мадридцев.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:



Реал - Уэска 4:1

Голы: Азар, 40, Бензема, 45, 90, Вальверде, 54 — Феррейро, 74

Реал: Куртуа — Васкес (Менди, 52), Милитан, Рамос, Марсело — Вальверде (Иско, 61), Каземиро (Кроос, 69), Модрич — Асенсио (Родриго, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 60)

Уэска: Андрес Фернандес — Маффео, Пулидо, Сиовас, Луизинью (Силва, 83) — Гарсия (Вальдеррама, 57), Москера, Нвакали (Рамирес, 57) — Гомес (Феррейро, 46), Мир, Онтиверос (Галан, 46)

Предупреждения: Сиовас, Рамирес