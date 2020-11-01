Испания

Менеджер прокомментировал форму футболиста.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказал свое мнение об игре нападающего Жоау Фелиша, который в последних двух встречах забил четыре мяча.

"В прошлом году видели много раз его яркие выступления, но у Фелиша не было стабильности из-за постоянных травм".

"Жоау всегда играл очень важную роль для нас. То, как он демонстрирует себя сейчас, это обычное дело. Это важный сезон для него, и мы надеемся, что он продолжит расти", — сказал Симеоне Marca.

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