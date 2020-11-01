Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.

В матче седьмого тура Примеры Атлетико на выезде сумел справиться с Осасуной.

Таким образом, "матрасники" разделяют вторую строчку с Реал Сосьедадом, имея одну игру в запасе, а памплонцы идут на 10-м месте.

Осасуна — Атлетико 1:3

Голы: Фелиш, 43, 69, Торрейра, 88 — Будимир, 80

Осасуна: Эррера — Унаи Гарсия, Ронкалья (Видаль, 84), Давид Гарсия, Монкайола — Ойер (Торро, 59), Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Хони Родригес (Роберто Торрес, 68) — Гальего (Барха, 68), Адриан (Будимир, 68).

Атлетико: Облак — Эрмосо, Триппьер, Савич, Хименес — Льоренте, Эррера, Корреа (Лемар, 86), Витоло (Фелипе, 90) — Жоау Феликс (Торрейра, 85), Коке.

Предупреждения: Эррера, Коке, Льоренте