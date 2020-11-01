Испания

Француз высказался об игре бельгийца.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итог поединку чемпионата Испании против Уэски (4:1).

"Мы продемонстрировали хороший футбол, было важно забить достаточно голов. Прошедший матч показал важные моменты. Мы сумели хорошо сыграть после двух после двух прошедших поединков, в которых оставили много энергии",

"Я очень рад, что Азар забил свой первый гол в сезоне. Мы должны быть с ним терпеливы, но мы знаем, какой он игрок", — сказал Зидан Chiringuito TV.

Ранее французский специалист прокомментировал процесс восстановления бельгийца после травмы.