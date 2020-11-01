Испания

Хавбек присоединится к "матрасникам" вне трансферного окна.

Полузащитник Валенсии Джоффрей Кондогбия в ближайшие дни перейдет в стан мадридского Атлетико, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство "матрасников" согласовало с "летучими мышами" трансфер футболиста за 11 миллионов евро.

Также Валенсия получил 10 процентов от будущей перепродажи плюс бонусы. Отмечается, что игрок согласовал условия личного контракта с Атлетико.

Кроме того, стороны могут совершить трансфер вне трансферного окна из-за особого правила Примеры, которое распространяется на Атлетико из-за выкупа клаусулы Томаса Партея в последний день межсезонья.

Ранее Кондогбия жестко раскритиковал руководство Валенсии, заявив, что президент разрушает клуб.