Хавбек присоединится к "матрасникам" вне трансферного окна.
Джоффрей Кондогбия, getty images
01 ноября 2020, 13:32
Полузащитник Валенсии Джоффрей Кондогбия в ближайшие дни перейдет в стан мадридского Атлетико, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, руководство "матрасников" согласовало с "летучими мышами" трансфер футболиста за 11 миллионов евро.
Также Валенсия получил 10 процентов от будущей перепродажи плюс бонусы. Отмечается, что игрок согласовал условия личного контракта с Атлетико.
Кроме того, стороны могут совершить трансфер вне трансферного окна из-за особого правила Примеры, которое распространяется на Атлетико из-за выкупа клаусулы Томаса Партея в последний день межсезонья.
Ранее Кондогбия жестко раскритиковал руководство Валенсии, заявив, что президент разрушает клуб.