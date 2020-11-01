Испания

"Зелено-белые" прервали четырехматчевую серию соперника без поражений.

В поединке восьмого тура испанской Ла Лиги Бетис принимал на своем поле Эльче, который довольно неплохо стартовал в текущем сезоне.

Несмотря на то, что гости шли на серии из четырех матчей без поражений, продолжить свой успех против "зелено-белых" им не удалось. По итогам двух таймов, Бетис добыл уверенную победу над Эльче со счетом 3:1.

Реал Бетис — Эльче 3:1

Голы: Санабрия, 7, Тельо, 29, 56 — Хосан, 60.

Реал Бетис: Браво — Эмерсон, Бартра (Руис, 75), Манди, Морено — Каналес, Фекир (Лайнес, 81), Родригес — Хоакин (Вильям Карвалью, 65), Санабрия, Тельо.

Эльче: Бадия — Верду, Барраган, Хосема, Санчес Миньо (Мигель Анхель, 46) — Хосан (Ригони, 74), Санчес Миньо (Мигель Анхель, 46), Гути (Родригес, 81), Марконе (Мфулу, 74), Фидель — Милья, Бойе (Нино, 74).