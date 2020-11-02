Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

Валенсия в поединке восьмого тура чемпионат Испании принимала на своем поле Хетафе и смогла спасти ничью на заключительных минутах.

Открыл счет Муса в середине первой половины игры, а паритет восстановил Кучо под занавес встречи. Как оказалось, это был не конец. Команды успели еще раз обменяться голами.

Валенсия — Хетафе 2:2

Голы: Муса, 22, Солер, 90+6 — Кучо, 87, Анхель, 90+5

Валенсия: Доменек — Коррейя, Гильямон, Паулиста, Гайя -Васс, Солер, Черышев (Тони Лато, 78), Ли Кан Ин (Рачич, 59) — Муса (Хасон, 90), Макси Гомес.

Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Кабако (Диаби, 73), Ньом (Тимор, 54) — Максимович (Анхель Родригес, 54), Кукурелья, Арамбарри, Оливера (Мата, 73) — Унал (Портильо, 73), Эрнандес.

Предупреждения: Гильямон, Габриэль, Коррейа, Гомес, Муса, Черышев, Васс — Арамбарри, Суарес, Джене, Мата

Удаления: Коррейя, 56 — Суарес, 90+8