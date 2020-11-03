Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Вильярреал принимал Вальядолид в поединке восьмого тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Унаи Эмери сумели добыть уверенную победу благодаря голам Чуквезе и Торреса, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности.

Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал — Вальядолид:

Вильярреал — Вальядолид 2:0

Голы: Чуквезе, 21, Торрес, 37

Вильярреал: Асенхо — Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар, Педраса (Эступиньян, 67) — Мойсес Гомес, Иборра, Чуквуэзе (Кубо, 64), Тригерос — Пако Алькасер (Бакка, 83), Жерар Морено (Пино, 83).

Вальядолид: Масип — Рауль Карнеро, Перес (Маркос Андре, 46), Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес — Орельяна, Мичел (Кике Перес, 78), Рубио (Эрвиас, 46), Алькарас — Плано (Тони Вилья, 78), Вейсман.

Предупреждения: Гаспар — Фернандес, Гарсия, Алькарас