Испания

Защитник прокомментировал личное достижение.

Защитник Реала Серхио Рамос высказал свое мнение о личном достижении в сто забитых голов за мадридскую команду в матче против Интера (3:2).

"Неплохо. Индивидуальные рекорда второстепенны, но всем нравится их бить. Пока это помогает побеждать, я надеюсь, что смогу превзойти еще несколько достижений", — цитирует Рамоса BBC.

Напомним, испанский футболист, выступая на позиции центрбека, сумел забить больше голов за "бланкос", чем Луиш Фигу и Зинедин Зидан.

Ранее сам тренер Реала высказался о ситуации вокруг Рамоса, заявив, что игрок остается в команде.