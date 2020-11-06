Испания

Футболист задержится в Мадриде.

Защитник сборной Испании и мадридского Реала Дани Карвахаль продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, у футболиста отличные отношения с руководством "сливочных", и новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Нынешний контракт действует до 2022 года.

Стоит отметить, что Карвахаль является воспитанником мадридского клуба. В 282 матчах он забил 6 голов и отдал 47 голевых передач. Также у Дани есть опыт выступлений за леверкузенский Байер.

В текущем сезоне на его счету три матча за Реал, в которых он заработал две желтые карточки.