Испания

Футболист рассказал, что готов был снова играть на Камп Ноу.

Бывший защитник каталонской Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес признался, что был готов вернуться в Барселону и рассказал, что помешало ему вновь поиграть на Камп Ноу.

"Я хотел вернуться в Барселону. Они нуждались во мне, но у них не хватило смелости признать, что плохо поступили по отношению ко мне. Если бы они относились ко мне так, как я думал, что я заслуживаю, сегодня я бы продолжал играть за Барселону. Я люблю этот клуб. В итоге я перешел в Ювентус, чтобы доказать всем, что я в хорошей форме", — сказал Алвес в интервью RAC 1.

Напомним, Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год. Также в его карьере были Баия, Севилья, Ювентус и ПСЖ. Сейчас он играет за бразильский Сан-Паулу.