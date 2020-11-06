Испания

Защитник севильского Бетиса Марк Бартра поделился ожиданиями от предстоящей игры его команды в столице Каталонии.

Испанский центральный защитник севильского Бетиса Марк дал интервью изданию The Athletic накануне игры его команды в рамках девятого тура испанской Ла Лиги против каталонской Барселоны. Его слова приводит ресурс Football Espana.

"Он хочет, чтобы мы играли на забросы, когда мы можем, — поделился своим впечатлением от работы с Мануэлем Пеллегрини футболист, — но если это невозможно, то места находятся в другой зоне поля. Он попросил меня сосредоточиться на защите, и у меня это хорошо получается. Я бы хотел начать работать с ним еще много лет назад".

"На данный момент я очень счастлив. Чем меньше тренер требует от вас атакующих действий, тем больше вы можете сосредоточиться на защите. Моим главным приоритетом всегда была оборона. Это то, что мне нравится делать, и именно это, в основном, просит меня делать наставник. И уже после, можно что-то показаться в работе с мячом", — испанский защитник был крайне воодушевлен на фоне решений тренерского штаба о построении игры команды.

На вопросы о предстоящей игре с Барселоной Барта ответил, что у него "там много друзей", а также то, что "я здесь вырос, где провел много лет своей жизни".

"Я верю, что это будет отличная игра. Это правда, что «Барсе» трудно добиваться результатов (в Ла Лиге — ред.), но они создают моменты, они очень атакующая команда. Мы также верим, что можем сыграть в хорошую игру, так что это будет хороший бой и, конечно же, привлекательная игра", — резюмировал игрок.

Барселона не может одержать победу в чемпионате с тех пор, как 17 октября обыграла Хетафе (1:0). У Бетиса статистика последних игр выглядит лучше, однако команда Мануэля Пеллегрини в новом сезоне обыгрывала только нижестоящие в турнирной таблице клубы. К слову, каталонцы с восьмью набранными очками отстают от севильцев на 4 балла.

Поединок на Камп Ноу состоится в ближайшую субботу, 7 ноября. Начало в 17:15 по киевскому времени.