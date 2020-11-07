Испания

Коллектив Оскара Гарсии не сумел прервать серию шести матчей без побед.

В рамках девятого тура испанской Ла Лиги Эльче совершал попытку вплотную приблизиться к промежуточной зоне еврокубков, но для этого "зелено-полосатые" должны были на своем поле одолеть попавшую в затяжной кризис Сельту из Виго.

Все предпосылки у команды Хорхе Альмирона к этому были, ведь уже на 4-й минуте хозяева вышли вперед на счет точно удара Фиделя с пенальти в правый верхний угол. Эпизоду с назначением одиннадцатиметровой предшествовал длительный просмотр VAR, ведь столкновение в центре штрафной Сельты проходило сразу между тремя футболистами, один из которых — защитник гостей — подыграл себе рукой.

Впрочем, "кельты" отыгрались уже под занавес первого тайма: прошла классическая быстрая комбинация между Аспасом и Миной, которая была завершена дальним ударом Санти в левый нижний угол. Голкипер Эльче явно зазевался с прыжком.

Остаток поединка прошел под знаком контроля со стороны гостевой команды, но приблизиться ко второму удачному исходу в этом сезоне она так и не смогла.

Эльче — Сельта 1:1

Голы: Фидель, 4 (пен.) — Мина, 41.

Эльче: Бадия — Барраган, Верду, Гонсалес (Хосема Санчес, 60), Фидель (Хуан Санчес, 39) — Хосан, Мфулу (Гути, 61), Марконе, Моренте — Бойе, Милья (Ригони, 61, Нино).

Сельта: Бланко — Мальо, Айду, Мурильо, Оласа — Мендес (Вейга, 84), Тапиа (Бельтран, 66), Суарес — Мина (Родригес, 77), Аспас, Нолито.

Предупреждение: Гонсалес, Бойе, Барраган — Суарес, Оласа, Родригес.