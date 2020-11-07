Испания

Каталонская и севильская команды в пятый раз подряд забили в очном поединке пять и более голов (5:2).

В обширной программе субботней части поединков уик-энда нашлось место для любопытного противостояния в рамках девятого тура испанской Ла Лиги. В гости к каталонской Барселоне приехал севильский Бетис, с которым она не только завершала четыре последних очных поединка с суммой забитых мячей больше пяти на обе команды, но и который опережал "блаугранас" в турнирной таблице на весомые, как для старта сезона, четыре очка.

Каталонская команда на международной и внутренней аренах — две большие разницы. В трех матчах Лиги чемпионов Барселона набрала 9 очков, и уже уверенно смотрит в сторону выхода в плей-офф. А вот в Ла Лиге ситуация была тяжелой — шесть сыгранных матчей завершились набором лишь восьми очков, что оставляло команду на 13-м месте перед началом игры против севильского клуба.

В тоже самое время, Бетис был бескомпромиссной командой на старте сезона, но чередовал свои победы и поражения настолько успешно, что сумел подобраться вплотную к ситуационной зоне еврокубков. Команда Пеллегрини уверенно смотрела в сторону достижения результата во время выезда на Камп Ноу, ведь было очевидно, что Барселона потеряла достаточно сил в матче против киевского Динамо (2:1), поэтому без ротации обойтись не могла. Так и произошло в итоге — Лионель Месси оказался на скамейке со старта отчетной игры.

Было ли проблематично играть в атаке без аргентинца его команде? Ничуть! Барселона с разъяренно набросилась на чужие владения уже с первых минут, к середине первого тайма упустив целый ряд потенциальных голевых возможностей. Больше всех в плане реализации не везло Антуану Гризманну, удары которого блокировались то голкипером, но каркасом ворот, то, и вовсе, проходили мимо цели.

Однако Барса свой стартовый гол сумела провести первой. Все тот же Гризманн отдал передачу в правый фланг штрафной для Дембеле, а отменно играющий обеими ногами француз с левой ноги вложил мяч прямиком в дальний верхний угол. Каталонцы продолжали атаковать и дальше, на 33-й минуте заработав пенальти за грубый фол Манди против Фати, который, как покажет замена Ансу в перерыве, мог стоить юному футболисту повреждения. Пенальти взялся бить Гризманн, но ударом в левый угол не смог обмануть Браво.

Только хотела команда Кумана со спокойной душой уйти на перерыв, как Бетису наконец-то удалось завершить одну из своих фланговых контратаке голом в ответ. С левого фланга пасовал Морено, а на острие, после серии рикошетов мяча от защитников каталонцев, выступил Санабрия. Впрочем, на второй тайм на поле вышел Месси, поэтому гостям пришлось несладко уже с первых минут пребывания аргентинца на поле.

Лионель уже в первом своем подключении к атаке отдал "пас без касания" во время прострела с левого фланга от Альбы в направлении Гризманна, который таки попал в пустые ворота. Уже на 60-й минуте Бетис остался в меньшинстве после удаления Манди, рука которого остановила полет мяча в пустые ворота при ударе Дембеле с правого фланга штрафной. Месси реализовал пенальти намного лучше, чем Гризманн, пробив в правый верхний угол.

Севильцы отыграли еще один пропущенный гол на 74-й минуте, когда Морон замкнул прострел с левого фланга от Морено, но этот эпизод не имел особого смысла в виду дальнейшей активности Месси и Серхи Роберто. Защитник отдал пас пяткой на аргентинца на 82-й минуте, после чего Лео пробил под перекладину из правого фланга штрафной, а на 90-й Роберто позволил Педри ударом в пустые ворота оформить свой первый мяч за Барселону в Ла Лиге.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет гостевой поединок с мадридским Атлетико, а севильский Бетис ожидает выезд в Бильбао для противостояния с Атлетиком.— Бетис 5:2Дембеле, 22, Гризманн, 49, Месси, 61 (пен.), 82, Педри, 90 — Санабрия, 45+3На 33-й минуте Антуан Гризманн (Барселона) не забил пенальти (вратарь).тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс (Пьянич, 86), Педри — Дембеле (Тринкан, 65), Гризманн (Брайтвейт, 78), Фати.Браво — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес, Каналес (Родри, 86) — Хоакин (Руйбал, 65), Санабрия (Морон, 71), Тельо.Предупреждения: Фати, Педри — Манди, Морено