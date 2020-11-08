Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Реал в рамках девятого тура чемпионата Испании отправится в гости к Валенсии.

Валенсия — Реал

Воскресенье, 8 ноября, 22:00. Стадион Месталья, Валенсия. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано.

Реал немного реабилитировался после серии неудачных матчей, выиграв со счетом 3:2 у Интера в Лиге чемпионов, а также разгромив Уэску со счетом 4:1. Подопечные Зинедина Зидана набрали шестнадцать очков за семь поединков и продолжают идти в лидирующем эшелоне команд, однако к игре "сливочных" достаточно много вопросов.

Игрокам нельзя сбавлять обороты, чтобы вновь не обрушивать на себя огромное давление, которое сопровождало Реал в последнее время. С другой стороны, может это именно то, что помогает мадридцам добиваться результатов? Валенсия, в свою очередь, из-под давления пока что не выбиралась, летом пережив массу неприятных событий.

Команда лишилась Парехо, Коклена, а теперь еще в Атлетико отправился Кондогбия. Центр поля "летучих мышей" выглядит очень ненадежно — там стоит ожидать Рачича и Солера, которые выглядят намного слабее трио Модрич-Вальверде-Кроос. Однако это всего лишь на бумаге, ведь игра расставит все на свои места.

Отметим, что за последние пять матчей на Месталье Реал смог победить лишь дважды — еще было два поражения и ничейный результат. Что немаловажно, обе команды непременно забивали. Ждем, что кризисная Валенсия и в этот раз сможет отметиться голом и потрепать нервы сопернику, но на набранные очки от "летучих мышей" надеяться не стоит.

Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Азара, Милитана и Каземиро, а также Карвахаля и Одриосолу, которые уже давно находятся в лазарете, поэтому справа в обороне ждем Васкеса. У Валенсии же на поле не выйдут Диакаби и Коррейя, но их есть кем заменить.

Интересные факты:

Валенсия пропустила не менее 2 голов в последних 4 матчах Ла Лиги.



В последних 3 играх Валенсии в Ла Лиге было забито более 2,5 голов.



Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в 5 из последних 6 выездных матчей в Ла Лиге.

Не сыграют: Диакаби, Коррейя — Карвахаль, Начо, Одриосола, Азар, Милитан, Каземиро

прогноз 1:2



