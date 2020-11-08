Испания

Вашему вниманию видеообзор матча Примеры.

В поединке девятого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле сумела добыть уверенную победу над Бетисом.

По итогам поединка каталонцы занимают восьмое место, а андалусийцы — на седьмом.

Барселона — Бетис 5:2

Голы: Дембеле, 22, Гризманн, 49, Месси, 61 (пен.), 82, Педри, 90 — Санабрия, 45+3



На 33-й минуте Антуан Гризманн (Барселона) не забил пенальти (вратарь).



Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс (Пьянич, 86), Педри — Дембеле (Тринкан, 65), Гризманн (Брайтвейт, 78), Фати.



Бетис: Браво — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес, Каналес (Родри, 86) — Хоакин (Руйбал, 65), Санабрия (Морон, 71), Тельо.



Предупреждения: Фати, Педри — Манди, Морено



На 60-й минуте удален Аисса Манди (Бетис) (лишение соперника явной возможности забить гол).