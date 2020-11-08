Вашему вниманию видеообзор матча Примеры.
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08 ноября 2020, 11:58
В поединке девятого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле сумела добыть уверенную победу над Бетисом.
По итогам поединка каталонцы занимают восьмое место, а андалусийцы — на седьмом.
Барселона — Бетис 5:2
Голы: Дембеле, 22, Гризманн, 49, Месси, 61 (пен.), 82, Педри, 90 — Санабрия, 45+3
На 33-й минуте Антуан Гризманн (Барселона) не забил пенальти (вратарь).
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс (Пьянич, 86), Педри — Дембеле (Тринкан, 65), Гризманн (Брайтвейт, 78), Фати.
Бетис: Браво — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес, Каналес (Родри, 86) — Хоакин (Руйбал, 65), Санабрия (Морон, 71), Тельо.
Предупреждения: Фати, Педри — Манди, Морено
На 60-й минуте удален Аисса Манди (Бетис) (лишение соперника явной возможности забить гол).