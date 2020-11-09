Испания

Футболист обговорил этот момент с Йоахимом Левом.

Вратарь каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген пропустит ближайшие матчи сборной Германии.

По информации издания Bild, кипер обговорил этот момент с главным тренером команды Йоахимом Левом. Они договорились о том, что тер Штеген будет полностью восстанавливаться после серьезной травмы под наблюдением врачей каталонской Барселоны.

Также, как сообщает источник, Лев обязательно вызовет тер Штегена на поединки "бундестим" в 2021-м году.

Отметим, всего в расширенный список сборной Германии на ноябрьские матчи были вызваны четыре вратаря: Мануэль Нойер, Кевин Трапп, Оливер Бауманн и Бернд Лено.

Несмотря на травму, Тер Штеген сыграл в матче Лиги чемпионов против киевского Динамо (2:1).