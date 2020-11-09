Испания

Талантливый вингер перенес операцию на колене и теперь пройдет период восстановления.

Атакующий полузащитник Барселоны Ансу Фати в течение четырех месяцев не сможет помочь своей команде на футбольном поле из-за травмы, которую он получил в матче девятого тура чемпионата Испании против Бетиса (5:2).

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", 18-летний испанец успешно перенес операцию на внутреннем мениске левого колена и теперь пройдет процесс восстановления под присмотром клубных врачей.

Стоит отметить, что Фати также не сможет сыграть за сборную Испанию в предстоящих поединках элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии и Германии, которые состоятся 14 и 17 ноября соответственно.

В текущем сезоне перспективный вингер провел в футболке Барселоны десять поединков, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.