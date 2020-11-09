Испания

Азар-младший — о карьере Эдена в Ла Лиге.

Полузащитник дортмундской Боруссии Торган Азар рассказал о карьере старшего брата Эдена Азара в испанской Ла Лиге.

"Пока Эдену очень не везет. Травма прошла, а теперь вирус. Он две недели просидит на самоизоляции. Но с этим ничего не поделаешь. Эдену нужно думать про себя и семью в первую очередь. Но он вернется, и снова будет играть. Каждую игру он будет выходить на поле, как было в Англии".

"Эден — один из лучших игроков мира, с ним Реал играет лучше. Это видно по последним играм. Сейчас он избавился от травм и все идет к лучшему", — цитирует Торгана Азара AS.

Отметим, в матче против Уэски Эден Азар отметился забитым голом и прервал длительную безголевую серию.