Испания

Бельгиец отличился голом в матче с Уэской.

Эден Азар в матче с Уэской, Getty Images

Эден Азар в матче с Уэской, Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар сыграл в Примере впервые за долгое время и отличился забитым голом.

В матче с Уэской бельгийский хавбек вышел в стартовом составе "сливочных" и открыл счет на 40-й минуте. Вингер прервал безголевую серию в испанском клубе, которая продлилась 392 дня.

Азар присоединился к мадридскому Реалу летом 2019-го из Челси за 115 млн евро. Всего в составе "галактикос" 29-летний игрок провел 23 поединка, отличившись двумя голами и семью ассистами.

Гол Азара помог мадридскому Реалу одержать победу в домашнем матче с Уэской со счетом 4:1.