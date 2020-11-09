Испания

Легенда каталонцев ответил на критику в адрес Лео.

Бывший нападающий каталонской Барселоны Тьерри Анри прокомментировал критику в адрес нынешнего лидера клуба Лионеля Месси.

"Ставить под сомнение желание Месси играть — нелепо. Для меня дико то, что люди сомневаются в его желании, и это меня беспокоит. Я тоже ходил по полю, и что? Это было не из-за отсутствия желания играть, а просто из-за усталости".

"Месси — зверь, игрой которого нужно наслаждаться. Вы должны перестать жаловаться на то, что Лионель чего-то не делает на поле. Это случается не часто, давайте будем объективными. Я повторяю, что если и есть парень, который заслуживает передачи, то это Месси", — цитирует Анри Sport.es.

Отметим, в матче против Бетиса Лионель Месси впервые в сезоне отличился забитым голом с игры.