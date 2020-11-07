Испания

Аргентинский нападающий прервал серию голов лишь с пенальти.

Лионель Месси в поединке чемпионата Испании против Бетиса отметился двумя забитыми голами, а его команда победила со счетом 5:2.

Аргентинский нападающий сперва продлил серию своих голов с пенальти до шести, а затем и забил свой первый гол в сезоне с игры.

С игры в официальных турнирах Месси до этого забивал еще в прошлом сезоне, когда в рамках 38-го тура Ла Лиги оформил дубль в ворота Алавеса.

Напомним, что Антуан Гризманн не смог реализовать четвертый одиннадцатиметровый удар кряду.