Специалист провалил старт сезона Сегунды.
Рубен Бараха, mundodeportivo
10 ноября 2020, 09:18
Испанская Сарагоса приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером Рубеном Барахой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Клуб хотел бы поблагодарить Рубена Бараху за преданность своему делу и профессионализм, проявленные во время работы с Реалом Сарагосой", — пишется на сайте клуба.
Бараха возглавил Сарагосу в августе 2020 года. За это время он добился лишь две победы, четыре ничьи и четыре поражения. На данный момент Сарагоса расположилась на 18-м место в турнирной таблице Сегунды.
Отметим, Бараха за свою футбольную карьеру выступал за Атлетико, Валенсию и другие клубы. Также он сыграл 43 матча за сборную Испании, в которых забил семь голов.