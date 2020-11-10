Испания

Специалист провалил старт сезона Сегунды.

Испанская Сарагоса приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером Рубеном Барахой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Клуб хотел бы поблагодарить Рубена Бараху за преданность своему делу и профессионализм, проявленные во время работы с Реалом Сарагосой", — пишется на сайте клуба.

Бараха возглавил Сарагосу в августе 2020 года. За это время он добился лишь две победы, четыре ничьи и четыре поражения. На данный момент Сарагоса расположилась на 18-м место в турнирной таблице Сегунды.

Отметим, Бараха за свою футбольную карьеру выступал за Атлетико, Валенсию и другие клубы. Также он сыграл 43 матча за сборную Испании, в которых забил семь голов.